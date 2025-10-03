В Горловке три человека пострадали из-за агрессии ВСУ

Три мирных жителя, в том числе двое детей, пострадали в Горловке Донецкой Народной Республики в результате агрессии Киева. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Три жителя Горловки, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Никитовском районе города при подрыве на взрывоопасном предмете пострадали подростки - мальчики 2009 и 2011 годов рождения. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА пострадал мужчина 1960 года рождения. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, ВСУ дважды атаковали территорию республики ударными беспилотниками.