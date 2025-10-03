Один человек погиб в результате пожара в доме на юге Москвы

Следственный комитет России по городу Москве начал разбираться в обстоятельствах пожара, произошедшего в квартире дома на Загорьевской улице в столице. В результате возгорания погиб один человек.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На месте работают специалисты, которые занимаются установлением всех деталей этой трагедии.

В конце сентября вспыхнули несколько квартир жилого дома на Варшавском шоссе. На место прибыли пожарные, которые потушили возгорание. По данным МЧС, до прибытия спасателей из жилища самостоятельно выбрались два человека.