Оба пилота погибли при крушении самолета под Красноярском

Оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в районе поселка Танзыбей в Красноярском крае. Само воздушное судно полностью разрушено.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.

— Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — передает официальный сайт ведомства.

Инцидент произошел днем 3 октября. Представители экстренных служб оперативно прибыли на место случившегося. Позже в Сети появилась фотография разбившегося легкомоторного самолета.

9 сентября Ан-2 потерпел крушение во время сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе Ростовской области. Судно рухнуло в четырех километрах от хутора Морозов. Позднее оперативные службы сообщили, что одной из основных причин произошедшего стала ошибка пилотирования.

Кроме того, в Орловской области вертолет потерпел крушение 23 мая, после чего начался пожар. Вскоре на место случившегося прибыли сотрудники оперативных служб. В результате случившегося погибли пилот и бортовой механик.