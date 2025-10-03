Оба пилота погибли при крушении самолета под Красноярском

Оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 под Красноярском
Оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в районе поселка Танзыбей в Красноярском крае. Само воздушное судно полностью разрушено.
Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета.
— Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, — передает официальный сайт ведомства.
Инцидент произошел днем 3 октября. Представители экстренных служб оперативно прибыли на место случившегося. Позже в Сети появилась фотография разбившегося легкомоторного самолета.
9 сентября Ан-2 потерпел крушение во время сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе Ростовской области. Судно рухнуло в четырех километрах от хутора Морозов. Позднее оперативные службы сообщили, что одной из основных причин произошедшего стала ошибка пилотирования.
Кроме того, в Орловской области вертолет потерпел крушение 23 мая, после чего начался пожар. Вскоре на место случившегося прибыли сотрудники оперативных служб. В результате случившегося погибли пилот и бортовой механик.