Тысячи нерп рискуют погибнуть из-за разлива нефти в Красноярском крае

После разлива 10 тонн нефтепродуктов на острове Диксон в Красноярском крае тысячи нерп и еще порядка 20 краснокнижных видов рыб, птиц и млекопитающих могут погибнуть. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

Причиной случившегося стала утечка отходов во время утилизации несанкционированной свалки. Мусорщики уложили под пресс и раздавили свыше 50 бочек, из которых полились нигрол, танковое масло и АС-8. При этом ядовитые масла долго не испаряются — в зоне вечной мерзлоты нефтепродукты текут в Красное море, следует из публикации.

Волонтеры из реабилитационного центра «Жемчужная» сообщили в своем Telegram-канале о тяжелых последствиях утечки нефтепродуктов в акватории порта Новороссийска, которая произошла 29 августа. За два дня в центр поступили четыре черношейные поганки, полностью покрытые мазутом.

Главный специалист отделения комитета рыбного хозяйства по Мангистауской области Казахстана Андрей Руцкий сообщил, что свыше сотни мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу, обнаружили на берегу Каспийского моря.