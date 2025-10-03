Возможный киллер дал показания против миллиардера Сулейманова

Возможный исполнитель убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля Абакар Д., который также является одним из лидеров дагестанской ОПГ, дал показания на задержанного миллиардера Ибрагима Сулейманова.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Один из руководителей дагестанской ОПГ Абакар Д., который является возможным исполнителем убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году, дал показания против миллиардера Ибрагима Сулейманова, — передают «Известия» со ссылкой на источник.

Подозреваемого задержали в Одинцове несколько дней назад. Силовики устроили обыск в жилище мужчины. Позднее Абкара Д. доставили в отделение, где его намеревались допросить. Однако, по неподтвержденным данным, он умер. Причиной смерти назвали остановку сердца.

Миллиардера Сулейманова задержали в столице. Его подозревают в организации убийства Таля. С экс-главой ФСФО расправились в центре Москвы: по нему открыли огонь, после чего потерпевшего госпитализировали. Он умер в больнице.

После задержания Сулейманову потребовалась помощь врачей. Ему дважды вызывали скорую по его просьбе. Мужчина жаловался на боли в шее и спине.