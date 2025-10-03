Прокуратура попросила 3,5 года для "ведьмы" Полынь, обвиняемой в экстремизме

Прокуратура попросила суд приговорить к 3,5 годам колонии руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь). Об этом сообщает передает корреспондент РИА Новости. "Прошу назначить 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказал представитель гособвинения. Помимо лишения свободы, обвинение также просит запретить Суликовой заниматься публикацией контента в интернете в течение двух лет. По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023-го подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу — книгу "Мое имя Полынь", содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви, а также публиковала в своих социальных сетях видео с высказываниями, унижающими чувства верующих. После этого женщина по договору с издательством выпустила произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги продавались на одном из маркетплейсов.

© alenapolyn.com // Алена Полынь (Елена Суликова)