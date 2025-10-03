Российский пенсионер полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

Совратившего 10-летнюю школьницу 68-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали. Об этом пишет «Лента.ру».

Пострадавшая, по данным правоохранителей, дочь знакомого подозреваемого. Пенсионер насиловал девочку в период с 20 марта по 23 августа 2023 года в поселке Парголово.

В ГУ МВД России по городу и Ленинградской области сообщили, что в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Других подробностей не приводится.

