Количество погибших от отравления самогоном в Ленобласти выросло до 45 человек

Количество погибших от отравления суррогатным спиртным в Сланцах Ленинградской области выросло до 45 человек. Еще трое пострадавших из-за потребления самогона сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили «Известия».

— Четверо пострадавших остаются в больницах, трое из них в критическом состоянии, — говорится в материале.

Поставщиком алкоголя оказалась сотрудница детского сада Ольга Степанова. Женщина снабжала суррогатом жителя Сланцевского района Николая Бойцова. Впоследствии обоих подозреваемых задержали.

Жена одного из погибших от суррогата рассказала, что ее муж приполз домой на коленях. Позднее суд арестовал Бойцова на два месяца. Что могло привести к тяжелому отравлению и что грозит виновникам — в материале «Вечерней Москвы».

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя опасно для вашего здоровья.