В Якутске в квартире нашли тела матери и ее ребенка

В Якутске выясняют обстоятельства убийства 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Тела матери и ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в 202-м микрорайоне. На кадрах, опубликованных следователями, заметен окровавленный нож и молоток, в квартире на разных поверхностях кровь.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств совершенного преступления», – сообщается в публикации.

Известно, что причастного к расправе человека установили. На данный момент с ним работают следователи.

До этого в Ульяновске в квартире обнаружили тела матери и двух ее дочерей. По версии следствия, смертельные травмы членам семьи нанес отец. Он якобы был зависим от онлайн-казино, что становилось причиной конфликтов. Предположительно, во время одной из таких ссор мужчина схватился за нож.