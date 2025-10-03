Задержанному миллиардеру Сулейманову вызывали скорую

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову оказали медицинскую помощь после того, как задержанный по подозрению в убийстве попросил вызвать скорую помощь из-за болей в спине и шее.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Задержанному миллиардеру Сулейманову дважды вызвали скорую в МВД на «Петровку 38» — он жаловался на боли в спине и шее, — говорится в публикации.

Врачи, прибывшие на место, поставили мужчине укол. После этого следователи продолжили допрос подозреваемого. Официально представители ГУ МВД России по Москве информацию об этом еще не комментировали.

Сулейманова задержали в Москве по подозрению в организации убийства бывшего лавы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Преступление совершили в 2004 году. Тогда в центре Москвы киллер открыл огонь по мужчине, которого впоследствии доставили в больницу. Врачи не смогли сохранить ему жизнь, Таль скончался в медучреждении от полученных ранений. Позднее стало известно, что Следственный комитет России намерен добиться ареста миллиардера Сулейманова.

