Появилось первое фото с места жесткой посадки самолета Ан-2

В Сети в пятницу, 3 октября, появилась первая фотография с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края.

На борту воздушного судна находились два человека, в результате произошедшего один из них погиб.

— Первое фото с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Ермаковском районе Красноярского края — на борту находилось 2 человека, один из них погиб, — передает Telegram-канал «Zvezdanews».

О произошедшем стало известно утром 3 октября. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате крушения самолета погибли два человека. На месте случившегося работают экстренные службы.

9 сентября легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение во время сельскохозяйственных работ в Волгодонском районе Ростовской области. Судно рухнуло в четырех километрах от хутора Морозов. Позднее оперативные службы сообщили, что одной из основных причин произошедшего стала ошибка пилотирования.