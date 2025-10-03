Горничная наткнулась на тело россиянина в бассейне на вилле в Таиланде

Россиянина обнаружили бездыханным в бассейне на вилле популярного курорта Таиланда Пхукет. Об этом сообщает местный портал The Thaiger.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 2 октября, в жилом комплексе в районе Раваи. Полицейские и судебно-медицинские эксперты приехали на место и начали расследование обстоятельств трагедии.

Жена 58-летнего соотечественника, имя которого не раскрывается, рассказала стражам правопорядка, что в последний раз она видела мужа около семи утра. Через несколько часов ее разбудила горничная, которая наткнулась на тело россиянина в бассейне. Она вытащила его из воды, отнесла на кровать и вызвала экстренные службы.

По данным источника, правоохранители не нашли ни на вилле, ни на теле мужчины следов физического насилия или борьбы. Расследование продолжается.

Ранее на этом же курорте обнаружили бездыханным 35-летнего россиянина Дениса Коненкова, который накануне исчез в море. После пропажи мужчины его спутница обратилась в полицию.