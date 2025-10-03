СК возбудил дело после попытки похищения девочки в подмосковной Балашихе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после попытки похищения мужчиной школьницы в Балашихе.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ход и результаты его расследования взяла под контроль Балашихинская городская прокуратура, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В скором времени ему изберут меру пресечения. Предотвратить похищение девочки удалось благодаря действиям неравнодушного прохожего. Он отбил ребенка у подозреваемого, не дав ему совершить противоправные действия. Впоследствии девочку проводили домой, о ситуации узнала ее мать, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Полицейские установили личность мужчины и задержали его. Им оказался 39-летний уроженец Кургана Виталий Мананников. Он долгое время работал охранником, а также привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя.