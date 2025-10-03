Самолет потерпел крушение в российском регионе

В Ермаковском районе Красноярского края произошло крушение самолета Ан-2. По предварительным данным, на борту находились два человека, один из которых погиб, сообщает источник РЕН ТВ.

На месте происшествия работают экстренные службы. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки воздушного судна.

«На борту находилось два человека. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются», — говорится в официальном сообщении ведомства.

