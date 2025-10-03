В Подмосковье мужчина на глазах у прохожих пытался похитить ребенка

В Подмосковье правоохранители задержали мужчину, который на глазах у прохожих пытался похитить девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.

© Мослента

39-летнего уроженца Кургана доставили в следственные органы, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как уточняет Telegram,-канал Readovka, второклассницу спас случайный прохожий. Мужчина попытался выкрасть девочку возле продуктового магазина: он схватил ее за руку и силой попытался увести. Мать ребенка обратилась в полицию.

По данным Telegram-канала 112, мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах.

Ранее в Москве мошенник похитил у школьницы три миллиона рублей.