В Подмосковье мужчина на глазах у прохожих пытался похитить ребенка
В Подмосковье правоохранители задержали мужчину, который на глазах у прохожих пытался похитить девочку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
39-летнего уроженца Кургана доставили в следственные органы, выясняются все обстоятельства случившегося.
Как уточняет Telegram,-канал Readovka, второклассницу спас случайный прохожий. Мужчина попытался выкрасть девочку возле продуктового магазина: он схватил ее за руку и силой попытался увести. Мать ребенка обратилась в полицию.
По данным Telegram-канала 112, мужчина несколько раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление пьяным в общественных местах.
Ранее в Москве мошенник похитил у школьницы три миллиона рублей.