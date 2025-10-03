В России готовился теракт против полицейских

В Дагестане сорвали теракт против сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, покушение на силовиков готовили пятеро местных жителей. Они уже задержаны. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее в России задержали агента, который передавал украинской разведке данные о позициях двух зенитно-ракетных комплексов С-300 в Крыму и готовил теракт на военных объектах полуострова. Его допрос попал на видео.