Суд рассмотрит дело об убийстве женщины в Москве в 1993 году

Перед судом предстанет мужчина, который подозревается в убийстве знакомой в квартире дома в столице. Преступление произошло в 1993 году.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— Он (подозреваемый — прим. «ВМ») обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ст. 102 УК РСФСР (убийство из корыстных побуждений) и п. «б» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР (разбой). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, мужчина использовал нож и молоток в качестве орудия преступления. Расправившись с женщиной, он украл из квартиры ее имущество и скрылся. Злоумышленника задержали спустя годы в Приморском крае. Он признал вину и подробно рассказал о деталях преступления, сообщив следователям, что пошел на убийство из-за проблем с деньгами. Впоследствии мужчине предъявили обвинение и заключили в СИЗО.

До этого суд назначил наказание мужчине, убившему женщину в квартире дома в Москве в 1994 году. Тогда злоумышленник выстрелил своей жертве в голову и скрылся. Фигуранта приговорили к 11 годам лишения свободы.