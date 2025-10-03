Мужчина ранил ножом двух прохожих в центре Москвы

Житель столицы напал с ножом на прохожих на улице Арбат в Москве. Злоумышленника задержали правоохранители.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— Инцидент произошел на улице Арбат. Экипажу Росгвардии поступила информация о том, что неизвестный мужчина в ходе конфликта нанес ножевые ранения двум оппонентам. Прибывшие на место правоохранители обезвредили и задержали злоумышленника, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина, ранивший прохожих, оказался ранее судим за совершение нескольких правонарушений. Подозреваемый нанес пострадавшим множественные удары по различным частям тела. Их доставили в больницу. В свою очередь правонарушителя передали сотрудникам полиции, которым предстоит разобраться в случившемся.

Ранее трое мужчин напали с ножом на прохожего возле дома в Лубянском проезде в центре Москвы. Они ударили его ножом, а перед этим избили. Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело.