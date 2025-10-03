В Воронеже молодой человек с сообщниками затолкал школьницу в машину и похитил ее

В Воронеже полиция начала проверку после похищения 17-летней девушки. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Юлиуса Яниса. По данным Telegram-канала, пострадавшая стояла около подъезда вместе со знакомым, когда к ним подъехала машина. Неизвестные ударили молодого человека, после чего схватили несовершеннолетнюю за волосы и потащили к автомобилю.

«Она громко кричала, а от удара у нее в кармане сработал светошумовой пистолет», – сообщается в публикации.

На кадрах заметно, как один из предполагаемых похитителей вышел из машины и что-то стал говорить девушке, после чего затолкал в машину. Также около машины можно заметить еще одного человека. Третий молодой человек подбежал к крыльцу, затем – к машине и сел на место водителя.

Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 17-летняя девушка и ее 18-летний друг. Причиной произошедшего, по словам молодых людей, стала ревность.

После произошедшего участники не заявили в полицию и разошлись без претензий друг к другу. Несмотря на это сотрудники МВД проведут проверку.