Альпинист из Аляски сорвался с горы Эль-Капитан в США

В национальном парке США Йосемити погиб опытный альпинист. Об этом сообщает The New York Post.

По его данным, 1 октября известный на Аляске скалолаз Балин Миллер отправился на восхождение по отвесной стене Эль-Капитана высотой 915 метров, но сорвался вниз и не выжил.

Отмечается, что происшествие случилось в первый день после закрытия сезона, когда центры для посетителей уже прекратили работу, однако парк оставался доступным туристам. Летом 2025 года в Йосемити погибли три человека, включая Миллера, передает издание.

28 сентября в СМИ появилась информация о том, что группа из трех альпинистов из Белгорода застряла на высоте 5300 метров на Эльбрусе, при спуске с горы один из них получил травму ноги. Позднее россиянам удалось вызвать помощь. При этом они не зарегистрировали свой маршрут перед началом путешествия.

12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы в горах Киргизии на высоте более 7000 метров. Спустя три недели операцию по эвакуации прекратили. 2 сентября дрон с помощью видео подтвердил, что альпинистка уже мертва.

