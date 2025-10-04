Появилась жуткая версия судьбы пропавшей под Красноярском семьи

Неделя беспрерывных поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае не дала никаких результатов. Спасатели, полиция и волонтеры, прочесавшие, казалось бы, каждый метр тайги, до сих пор не нашли ни единого следа пропавших супругов и их 5-летней дочери. Среди местных жителей крепнет самая жуткая версия произошедшего.

Как сообщает "112", Сергей и Ирина Усольцевы вместе с дочкой ушли в поход в урочище «Буратинка» еще 28 сентября. Они оставили машину у подножия и поднялись к популярной у туристов скале, после чего связь с ними оборвалась. Телефоны обоих взрослых отключены. Поисковая операция, в которой участвуют сотни человек, пока безуспешна.

"Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи", - говорится в сообщении канала.

Особый трагизм ситуации придает тот факт, что изначально супруги не хотели брать ребенка в сложный поход, но в последний момент передумали. Незадолго до исчезновения Ирина выложила в соцсети видео, где радостно рассказывала о планах на отдых — они собирались ночевать в уютном домике-куполе с баней.

В районе поиска пропавшей в тайге семьи заметили две стаи волков

Эта история с самого начала была полна тревожных деталей. Семья Усольцевых, несмотря на спортивную подготовку главы семейства, отправилась в поход в легкой одежде, совершенно не подходящей для суровых условий. Именно в день их исчезновения погода резко испортилась: начался сильный ливень с туманом, а в горах выпал снег, и температура опустилась до минус 7-10 градусов.

Более того, Усольцевы проигнорировали предупреждения. Другая туристическая группа, которая находилась на той же базе, отменила восхождение из-за плохого прогноза, но Сергей и Ирина все равно решили идти.

Критику вызвало и то, что масштабные поиски начались со значительным опозданием — лишь на третьи сутки после пропажи. В первые дни была надежда: с дрона заметили тепловое пятно от костра. Однако позже выяснилось, что это было старое кострище, не имеющее к пропавшим никакого отношения. Поиски с воздуха также пришлось приостановить из-за непогоды. Теперь, спустя неделю, шансы найти семью живыми тают с каждым часом.