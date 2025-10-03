Названа возможная причина обрушения корпуса колледжа во Владивостоке

Рано утром во Владивостоке обрушился корпус Промышленного колледжа энергетики и связи. Версию случившегося озвучило издание «Комсомольская правда».

© Прокуратура Приморья

Как стало известно, внутри обрушившегося здания никого не было. Экстренные службы и специалисты прибыли на место. Некоторые считают, что обрушение было предопределено. Колледж в микрорайоне Бухта Тихая готовит специалистов по судостроению и компьютерным системам. Здание, построенное в 1970-е годы, имело проблемы с фундаментом из-за особенностей строительства. Подвалы неоднократно затапливались, но здание не признали аварийным.

Предполагается, что часть здания колледжа во Владивостоке рухнула в связи с проведением гидротехнических работ. Подрядчики начали их летом, но выкопанный фундамент оказался опасным.

В материале говорится, что специалисты решают, как разобрать завалы, не допустив нового обрушения. Отмечается, что студенты учатся в других корпусах в две смены. Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Прокуратура проводит проверку. Рядом с колледжем открыли сквер энергетиков, который теперь может пострадать из-за восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части подъезда жилого дома в Астрахани. Тогда в результате инцидента пострадали три человека.