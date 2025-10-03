Перебежчика Ступникова проверяют на причастность к финансированию терроризма

Офицера Льва Ступникова, который передавал данные о действиях ВС РФ украинцам, проверят на причастность к финансированию терроризма.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил RT.

— Росфинмониторинг проверяет причастность предателя Льва Ступникова, из-за которого погибли 200 военных России, к финансированию терроризма, — передает RT со ссылкой на копию ответа ведомства на обращение общественного движения «Зов народа».

Лев Ступников служил в рядах Вооруженных сил России. Он принимал участие в специальной военной операции на Украине, однако в 2024-м исчез. Его сослуживцы строили предположения о его гибели. Позднее выяснилось, что Ступников предал РФ и перешел на сторону ВСУ. Еще будучи военнослужащим российской армии, он «сливал» данные о действиях ВС РФ киевским радикалам, в результате чего могли погибнуть свыше 200 солдат. Что известно о перебежчике — в материале «Вечерней Москвы».