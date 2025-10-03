Суд в Москве рассмотрит дело обвиняемого в убийстве знакомой в 1993 году

В столице перед судом предстанет 59-летний обвиняемый в убийстве из корыстных побуждений, совершенном в 1993 году. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице. «По данным следствия, 29 ноября 1993 года испытывавший финансовые трудности фигурант, находясь в квартире жилого дома на ул. Клязьминская в Москве, напал на знакомую женщину. Мужчина нанес множественные удары ножом и отбивным молотком в область жизненно важных органов потерпевшей, а затем задушил ее. После совершенного преступления злоумышленник похитил видеомагнитофон и аудиомагнитофон, находившиеся в квартире, и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ст. 102 УК РСФСР («Убийство из корыстных побуждений») и п. «б» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР («Разбой»)», – сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет московские следователи изучили материалы дела и тщательно проверили собранные улики. По результатам повторной дактилоскопической экспертизы удалось установить личность предполагаемого преступника. Неоднократно судимого мужчину задержали в Приморском крае. На допросе он рассказал об убийстве и полностью признал вину. Фигурант заключен под стражу.

В СК добавили, что к настоящему времени следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.