Дети подожгли мемориал Славы в Кировграде

ЧП произошло накануне вечером в Кировграде Свердловской области. Там подожгли венки у подножия мемориала Славы, установленного в память героев Великой Отечественной войны. На кадры камер видеонаблюдения попали мальчишки 8-10 лет.

Как сообщает Телеграм-канал Ural Mash, дети скорее всего подожгли венки ради забавы и затем убежали.

В управлении культуры сообщили журналистам, что правоохранители сейчас устанавливают малолетних хулиганов, но их ищут в качестве очевидцев.

Местные власти в свою очередь подсчитывают ущерб монументу и готовятся провести восстановительные работы.