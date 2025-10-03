СК попросит арестовать миллиардера Сулейманова по делу об убийстве в 2004 году

Следствие будет требовать заключить под стражу миллиардера Ибрагима Сулейманов, задержанного по подозрению в убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля в 2004 году.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в правоохранительных органах.

— Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте Сулейманова, — передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Миллиардера задержали в Москве. Ему, по неподтвержденным данным, инкриминируют организацию убийства экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Преступление произошло в центре столицы в 2004 году. Тогда Таль получил огнестрельное ранение, после чего его доставили в больницу, где он и умер.

