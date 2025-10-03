Мошенники запустили новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана граждан России: они представляются подставными посредническими компаниями и предлагают приобрести автомобиль по заниженным ставкам утилизационного сбора с ускорением процесса оформления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Мошеловка».

В процессе видеозвонка злоумышленники, выдающие себя за менеджеров, показывают жертвам автомобили по существенно заниженным ценам. После того как человек соглашается на покупку, мошенники требуют крупную предоплату, при этом не оформляя никаких официальных документов.

Специалисты отмечают, что данная схема становится актуальной в связи с ожидаемым повышением утилизационного сбора с 1 ноября, а также с общей тенденцией роста цен на автомобили. Это приводит к увеличению спроса на «выгодные» предложения.

Мошенники придумали новую схему кражи денег россиян

Эксперты «Мошеловки» рекомендуют изучать юридические данные о компании-продавце в официальных реестрах ФНС России. Они также подчеркивают, что перечисление денежных средств должно осуществляться только после оформления официальных документов с указанием всех необходимых реквизитов обеих сторон.

Кроме того, эксперты отмечают, что отказ от личного общения в офисе и требование предоплаты для «бронирования» являются основными признаками мошенничества.