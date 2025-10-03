В Арбитражном суде Москвы объявили эвакуацию

В здании Арбитражного суда Москвы объявили пожарную тревогу. Проводится эвакуация, передает корреспондент РИА Новости из суда.

«Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление… Всем немедленно покинуть здание… Персоналу обеспечить беспрепятственное движение людей согласно плану эвакуации», — сказали по громкой связи.

Работники и посетители учреждения выходят на улицу, добавили в агентстве.

30 сентября в подмосковных Мытищах прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра (ТЦ) «Красный кит». По словам сотрудников, эвакуация «вряд ли была учебной», в то время как в управлении МЧС России по Московской области заявили о ложной тревоге.

18 сентября посетителей торгового центра «Бутово Молл» на юго-западе Москвы эвакуировали из-за задымления на фудкорте. Вскоре ТЦ возобновил работу в штатном режиме.

В конце августа посетителей эвакуировали из торгового центра в Дмитрове в Московской области. Причины экстренных мер не уточнялись. На опубликованных каналом кадрах видно, что полицейские оцепили территорию около ТЦ.