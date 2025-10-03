Похищенную три года назад девочку нашли в Новосибирске

Судебные приставы обнаружили в новосибирском торговом центре девочку, которая три года находилась в федеральном розыске, сообщает ГУФССП по Новосибирской области. Ребенка разыскивали после того, как отец вопреки решению суда забрал ее у матери.

Как уточнили в ведомстве, приставы Липецка объявили в исполнительный розыск девочку, ее отца и бабушку. После поступления информации об их местонахождении дело передали в Новосибирскую область, где с сентября продолжались поиски.

Местонахождение ребенка и бабушки установили с помощью камер видеонаблюдения в ТЦ. Оперативная группа, состоявшая из приставов и полиции, задержала их на выходе из торгового центра.

Поскольку мать не смогла оперативно прибыть, девочку передали в центр социальной помощи для работы с психологами. Как отметили в ГУФССП, специалисты готовят мать и дочь к встрече после трехлетней разлуки.