В Омске загорелся завод по производству атрибутики для похорон. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание началось в здании на улице Карбышева, сообщил источник телеканала.

По данным пресс-службы регионального МЧС, к моменту прибытия первых подразделений горело одноэтажное здание на всей площади. На месте работают 30 сотрудников ведомства, задействованы 9 единиц техники.

Накануне в Челябинской области в поселке Чурилово загорелся мебельный цех. Позже стало известно, что площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. В МЧС рассказали, что огонь охватил двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. Три человека самостоятельно эвакуировались из здания. При этом никто не пострадал.

1 октября в подмосковном городе Одинцово загорелся многоэтажный жилой дом. По данным Telegram-канала «Типичное Одинцово», причиной стал взрыв сушильной машины в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь. В момент происшествия в квартире находился только ребенок, он не пострадал.