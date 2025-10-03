Екатеринбуржцу дали 13 лет за передачу данных спецслужбам Украины

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о государственной измене. Жителя Екатеринбурга обвинили на передаче персональных данных граждан РФ спецслужбам Украины.

Ранее мужчина уже получил судимость за похищение человека и вымогательство, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Екатеринбуржец обвинялся в том, что за денежное вознаграждение от спецслужб Украины передавал персональные данные граждан Российской Федерации, которые впоследствии могли быть использованы в интересах спецслужб иностранных государств", - пояснили в ведомстве.

По статье о госизмене фигуранту грозило наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом и даже пожизненное заключение. Суд приговорил его к 13 годам строгого режима со штрафом в 320 тысяч рублей и последующим ограничением свободы еще на два года.