Раскрыты подробности задержания миллиардера Сулейманова

Задержанный российский миллиардер Ибрагим Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранители в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств, однако в 2025 году им удалось обнаружить свидетеля, который дал показания на олигарха.

Ранее сообщалось, что Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Ему вменяется совершенная в прошлом расправа. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

До этого Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание денег, но, несмотря на это, смог сохранить влияние и власть.