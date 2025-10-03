СК завершил расследование дела против актрисы Трояновой*

Следственный комитет России завершил уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой*.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой*. Высказывания Трояновой* были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело еще в прошлом году. В конце августа 2025-го столичный суд оштрафовал Троянову* на 45 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении порядка деятельности иноагента. До этого актриса получала штраф в размере 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесена в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.