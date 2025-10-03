Самокатчик на севере Москвы ударил ножом прохожего

На севере столицы сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«Установлено, что супружеская пара возвращалась домой и на Дмитровском шоссе к ним на самокате подъехал неизвестный гражданин. Между мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник достал нож и нанес оппоненту удар в область живота, после чего спрятал орудие под лавку во дворе соседнего дома и скрылся. Супруга пострадавшего вызвала медицинскую помощь и полицию», – сказали в ведомстве.

Оперативники в кратчайшие сроки вычислили и задержали на Дмитровском шоссе 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Московской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант арестован.