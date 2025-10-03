Арестованный в Приморье француз Сехили начал учить русский в СИЗО

Арестованный в Приморье французский велопутешественник Софиан Сехили начал учить русский язык в СИЗО.

Об этом в пятницу, 3 октября, рассказала его адвокат Алла Кушнир.

— Софиан Сехили выучил несколько русских слов в СИЗО, сейчас у него больше соседей. В настоящий момент с ним еще три человека. И, чтобы как-то общаться с сокамерниками, он начал потихоньку учить русские слова, — отметила Кушнир в беседе с РИА Новости.

Французского велогонщика Софиана Сехили арестовали в сентябре. Спортсмен проехал на велосипеде через всю Евразию, а затем попытался незаконно попасть в Россию, чтобы поставить мировой рекорд. При этом мужчина осознавал незаконность своих действий и даже на рисунке показал, как он пересек границу. Отпустят ли Сехили и сможет ли он закончить свое путешествие, выясняла «Вечерняя Москва».