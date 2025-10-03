Похитителей сейфа с 10 миллионами из офиса в Подмосковье задержали в Петербурге

Трое мужчин проникли в офисное помещение в подмосковных Мытищах, обнаружили там сейф с 10 миллионами и украли его. Злоумышленников удалось задержать уже на территории Санкт-Петербурга.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В одном из кабинетов они (подозреваемые — прим. «ВМ») обнаружили сейф, который попытались вскрыть на месте, однако им это не удалось. Тогда сообщники вытащили его на улицу, погрузили на садовую тачку и увезли в сторону. Там с помощью инструментов фигуранты взломали сейф и похитили более 10 миллионов рублей, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

После совершенного преступления злоумышленники покинули московский регион. Их задержали в Санкт-Петербурге и его пригородах. Правоохранители проверяют версию об их причастности к аналогичным правонарушениям в Подмосковье, сумма ущерба от которых составила более двух миллионов рублей.

Подозреваемых, оказавшихся бывшими зэками, заключили под стражу. Фигурантам грозит до десяти лет колонии.

До этого стало известно, что другие злоумышленники совершили налет на коммерческую фирму на востоке Москвы. Подозреваемые вынесли оборудование на 1,5 миллиона рублей. Полицейские задержали правонарушителей. Ими оказались двое ранее судимых жителей Подмосковья и уроженец Якутска. В их отношении возбудили уголовное дело.