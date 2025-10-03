Сотрудники ФСБ задержали в Крыму завербованного военной разведкой Украины 54-летнего россиянина, отправившего фото дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 на полуострове с указанием координат и готовившего теракты.
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В Республике Крым задержан гражданин России 1972 года рождения, завербованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для сбора информации разведывательного характера в отношении военных объектов на полуострове и подготовки диверсионно-террористических актов", - сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, по заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства, а также направил украинской спецслужбе через мессенджер WhatsApp фото и видео дислокации позиций двух ЗРК С-300 на территории Республики Крым с указанием их координат.
"Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ЦОС.