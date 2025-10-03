Мощный пожар произошел на НПЗ в США

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в США
Сильное возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
«В четверг вечером на нефтеперерабатывающем заводе в Южной Калифорнии вспыхнул крупный пожар... На помощь были вызваны пожарные расчёты со всего Южного залива», — говорится в материале.
По данным телеканала, речь идёт о заводе Chevron.
В настоящий момент ничего не известно ни о причинах пожара, ни о возможных пострадавших.