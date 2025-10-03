Самогонный аппарат лишил россиян балкона

В Воронеже самогонный аппарат взорвался в одной из квартир многоэтажного дома и лишил жильцов балкона. Об этом сообщает «TV Губерния» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в доме номер 20/1 на Ленинской проспекте. От взрыва самогонного аппарата разрушился балкон квартиры в здании. Однако, несмотря на достаточно мощный хлопок, возгорание за ним не последовало.

В результате пострадали два человека — хозяин квартиры и его сын. Обоих россиян госпитализировали, подробности об их состоянии не раскрываются.

Ранее в России начали готовить меры для борьбы с популяризацией самогонных аппаратов. В качестве вариантов рассматриваются ограничение розничной торговли подобным оборудованием, а также запрет на дистанционную реализацию этого вида продукции. Аппараты также предложили выдавать исключительно по паспортам и с условием обязательной регистрации уже купленного оборудования.