Звезду «Склифосовского» Левду отправили в колонию за избиение собственной матери

Актера Якова Левду, известного по работе в сериале «Склифосовский», отправили в колонию за избиение собственной матери. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Конфликт, закончившийся преступлением, произошел 15 ноября 2024 года. После звонка матери, пожаловавшейся на ссору с мужем, нетрезвый Левда приехал домой.

Разговор быстро перерос в скандал: актер начал громить вещи и избил женщину. В ходе нападения на нее упала дверь, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы — перелом ребер и гематомы в области таза, груди и глаза. Ей удалось выбраться из квартиры и обратиться за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На суде Левда полностью признал вину. Нагатинский суд Москвы признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, уточняет телеканал.

Актеру Якову Левде, который избил свою мать, грозит до 10 лет колонии

Соседи называли Левду алкоголиком и живодером — по его вине якобы умерли две собаки. В каких еще скандалах замешан актер и какую репутацию имеет среди коллег по цеху — в материале «Вечерней Москвы».