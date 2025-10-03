Губернатор Пермского края рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Двухквартирный жилой дом получил повреждения во время ночной атаки беспилотников в Березниках в Пермском крае.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«К счастью, жертв нет», — уточнил он.

Жильцам пострадавшего в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома будет предоставлено маневренное жилье. Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. По словам Махонина, необходимые для этого средства будут выделены из краевого бюджета.

Также Махонин сообщил о кратковременной остановке технологического цикла на заводе «Азот», который является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, угроз для экологической ситуации и безопасности местных жителей нет, отметил губернатор. На месте работают специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб.

До этого Минобороны сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. В ведомстве сообщили, что атака продолжалась с 23:00 мск 2 октября до 7:00 мск 3 октября.