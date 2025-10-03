Следовавший в Москву авиалайнер вернулся на место стоянки в Иркутске
Пассажирский лайнер, который должен был сегодня отправиться в Москву из Иркутска, остался в аэропорту вылета.
В пятницу утром при разгоне воздушного судна, следовавшего в Шереметьево, обнаружилась техническая неисправность самолета. Командир корабля согласовал с наземными службами решение не взлетать.
Airbus-321 благополучно вернулся к месту стоянки, пострадавших нет.
Следователи выясняют причину авиационного инцидента, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По данным транспортной прокуратуры, вылет перенесен на 19:20 по местному времени.