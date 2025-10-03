Появились новые подробности поисков пропавшей семьи туристов в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода. Согласно предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по региону, супруги и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района, после чего связь с ними прервалась.

© Московский Комсомолец

За прошедшие сутки спасательные работы велись с привлечением авиации и наземных групп. Как сообщает МЧС России, вертолеты общей налетом 8 часов 31 минуту обследовали территорию с воздуха. Одновременно с этим наземные группы провели обследование 20 квадратных километров труднодоступной местности — лесных массивов в районе скальных образований Буратинка и Мальвинка, а также вдоль береговой линии прилегающей реки.

Для повышения эффективности поисков утром 3 октября к операции присоединилась специализированная группа беспилотных летательных аппаратов Главного управления МЧС России по краю в составе трех операторов.

Ранее сообщалось, что в ходе поисков пропавшей под Красноярском семьи нашли след ребенка.