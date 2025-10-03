Избивший школьника в Саратове мужчина оказался мигрантом

Ворвавшегося в школьный класс мужчину, который напал на ребенка, проверят на предмет законности приобретения гражданства России. Об этом сообщает МВД России.

Помимо того, что стражи порядка выяснят все обстоятельства в рамках уголовного дела, в региональном главке ГУ МВД заявили, что началась проверка фигуранта и членов его семьи на предмет законности получения гражданства. Сложившуюся ситуацию взяли на контроль в миграционной службе ведомства, говорится в сообщении.

2 октября сообщалось, что в Саратове мужчина ворвался в класс и напал на ученика. Этот момент попал на видео одного из школьников. На опубликованных кадра видно, как нападавший бьет мальчика и дает ему пощечину в то время, как все сопровождается призывами учительницы прекратить противоправные действия.