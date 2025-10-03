Во Владивостоке загорелось кафе возле колеса обозрения на набережной

У парка аттракционов на набережной во Владивостоке загорелось кафе. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, пожарные пытаются ликвидировать возгорание на 150 квадратных метрах. Местные утверждают, что столб дыма от пожара виден из разных точек города.

— На улице Батарейная произошло возгорание кафе. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. По прибытии пожарных кафе было охвачено пламенем, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее пожар произошел на территории строящегося жилого комплекса на улице Генерала Дорохова на западе столицы.

В конце июля спасатели также вызволили из огня 19 рабочих, которые находились в возводимом ЖК на севере Москвы. Медицинская помощь потребовалась двум людям.