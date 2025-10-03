Торговал органами: в Москве задержали опасного преступника, разыскиваемого Интерполом

Правоохранительные органы задержали в Москве разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми иностранца. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© РИА Новости

«Мужчину поймали в аэропорту Внуково, он был депортирован из Турции», – рассказала она «Ленте.ру».

В России его разыскивали по обвинению в торговле людьми, в период с 2006 по 2008 год, рассказала Волк. Как уточнили правоохранительные органы, подозреваемый входил в состав транснациональной организованной преступной группы, которая занималась незаконной торговлей людьми с целью изъятия их органов для дальнейшего использования в теневой трансплантологии. Напомним, во Владивостоке стартовал процесс по резонансному делу о торговле детьми.

Речь идет о продаже новорожденных за границу. Общая сумма дохода от преступных схем могла превысить 53 миллиона рублей.