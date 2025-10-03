Технические службы выясняют причины недоступности сайта МИД РФ

Технические службы выясняют причины частых отключений сайта МИД России, который в данный момент недоступен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. В данный момент при попытке открыть официальный сайт МИД РФ высвечивается надпись: "Страница недоступна".

"Технические службы выясняют причину", — рассказали в ведомстве.

В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что украинские власти оказывают покровительство тысячам хакеров и онлайн-мошенников, а западные государства предпочитают это замалчивать.

В отчете о хрониках целевых кибератак экспертов центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК "Солар" сообщали, что в первой половине 2025 года шпионаж и финансовая выгода стали главными целями профессиональных хакеров почти в 90% атак, в то время как доля хактивизма постепенно снижается, но все еще представляет серьезную опасность.