Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбуждено в отношении осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что по новой статье экс-министру грозит до десяти лет лишения свободы.

«Абызову предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере», — говорится в тексте.

Суд Москвы уже арестовал экс-министра по новому делу.

Ранее Абызова этапировали из колонии в Московский следственный изолятор с целью проведения следственных действий.

Напомним, что в конце декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал экс-министра виновным в совершении преступлений по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Абызова осудили на 12 лет колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей.