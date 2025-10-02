Стало известно, почему пропавшая в Красноярском крае семья пошла без проводника

Пропавшая в Красноярском крае семья планировала пойти в турпоход в составе большой группы, но в последний момент она распалась — участники отказались выходить из лагеря из-за плохой погоды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.

В четверг, 2 октября, в региональном МВД сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода.

«Семья собиралась выдвинуться с группой туристов, но передали ухудшение погоды, и никто не пошел. Местный проводник тоже отказался идти. И они решили идти самостоятельно», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что утром, перед запланированным выходом группы, была очень хорошая погода. Внезапно ситуация резко изменилась, горы затянуло сильным туманом.

Ранее в полиции сообщили, что семья была хорошо подготовлена к походу. В свете этого сохраняется надежда, что поиски, в которых принимают участие 80 человек, увенчаются успехом — людей удастся обнаружить живыми.