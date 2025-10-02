Задержан глава Научно-технического комитета артиллерии

Руководители Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны (ГРАУ МО) стали обвиняемыми по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с делом.

Так, обвинения по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ предъявлены председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО полковнику Андрею Жежуку и его заместителю полковнику Сергею Захарову.

Как отмечает РБК, Научно-технический комитет ГРАУ занимается в том числе планированием исследований и анализом ракетно-артиллеристского вооружения, а также развитием высокоточного оружия.

Ранее суд арестовал начальника ГУ МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) генерал-майора внутренней службы Михаила Надежина. Надежин обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.